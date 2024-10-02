نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تستقبل وفد من اتحاد شركات السياحة التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وفدًا يضم 27 من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التركي لشركات السياحة TÜRSAB، ومنظمي الرحلات، وشركات السياحة، ووكلاء السفر الأتراك العاملين بالسوق المصري، في رحلة تعريفية للمقاصد السياحية المصرية لإلقاء الضوء على تنوع المقومات والمنتجات والأنماط السياحية ولا سيما بمدينتي القاهرة والغردقة، تحت رعاية الناقل الوطني مصر للطيران وعدد من الفنادق المصرية.

ويأتي تنظيم هذه الرحلة التعريفية في إطار توجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بأهمية تكثيف التواصل مع الاتحادات السياحية ومنظمي الرحلات وشركات السياحة بالأسواق السياحية المستهدفة وتنظيم رحلات تعريفية لهم وحملات ترويجية مشتركة معهم بما يساهم في إلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري وإبراز تنوعه السياحي بصورة أكبر وجذب مزيد من السائحين من هذه الأسواق، وهو ما يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الحالية للترويج السياحي والتي تستهدف العمل على إبراز التنوع السياحي الذي يتميز به المقصد السياحي المصري لتكون مصر المقصد السياحي الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية، بجانب التركيز على تنويع الأسواق السياحية المستهدفة.

وقد تضمن البرنامج السياحي للوفد زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بمدينتي القاهرة والغردقة، من بينها منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة خان الخليلي، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية والاستمتاع بالأجواء الساحرة لنهر النيل ليلًا.

وبمدينة الغردقة قام الوفد بجولة بمتحف الغردقة ومشاهدة ما يحتويه من كنوز أثرية، والقيام برحلة بحرية لإحدى الجزر السياحية بالمدينة حيث استمتعوا بالشواطئ المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة والحياة البحرية الثرية بالشعاب المرجانية والأسماك المتنوعة. كما تضمنت الرحلة التعريفية القيام جولة بعدد من المنشآت الفندقية بمدينتي القاهرة والغردقة حيث اطلعوا على ما تتميز به هذه المنشآت من جودة مستوى الخدمات المقدمة بها.

ومن جانبه، أكد السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع منظمي الرحلات ومسئولي شركات السياحة والطيران بالسوق التركي لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه، وتعريف القائمين على السياحة بالسوق التركي بالمقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد المصري وما به من تنوع بمنتجاته السياحية.



وخلال ورشة العمل المهنية، التي شارك فيها أكثر من 50 من ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية بالإضافة إلى شركات الطيران والشركات العالمية التي تعمل في الخدمات السياحية والفندقية والوفد التركي المشارك بالرحلة التعريفية، تم بحث سبل تعزيز آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة مع الشركات التركية، وكذلك بحث إمكانية زيادة رحلات الطيران، سواء المنتظم أو العارض، بين البلدين. كما تم استعراض المستجدات التي يشهدها المقصد السياحي المصري من منتجات سياحية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية، فضلًا عن فرص الاستثمار السياحي المتاحة، وأحدث البرامج السياحية التي تجذب السائح التركي، بالإضافة إلى قيام شركات السياحة التركية باستعراض خططهم التشغيلية للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة.