نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسليم أجهزة التابلت لطلاب أولى ثانوي الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الإدارات التعليمية، على توزيع أجهزة التابلت لمدارس المرحلة الثانوية، لبدء توزيعها على الطلاب الجدد" الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي الجديد 2024/2025/، بدءًا من الأسبوع المقبل.

وفي ذات السياق، أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لن تُسلّم أجهزة التابلت لطلاب المدارس الخاصة، إنما سيتم تسليمة لطلاب المدارس الحكومية فقط.

جدير بالذكر، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى جميع مديريات التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية، بشأن طُرق تفعيل وسائل وطرق التعليم والتعلم، وعدم تكليف الطلاب بطباعة الأداءات الصيفية والواجبات المنزلية من موقع الوزارة.

وقالت وزارة التعليم في خطابها الصادر: إيماءً إلى ما تم إقراره بتفعيل العملية التعليمية في المدارس، وذلك عن طريق تفعيل وسائل وطرق التعليم والتعلم، ومن أهمها فعالية تخصيص كشكول للأداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييم الأسبوعي، وبناءً على ذلك قامت الوزارة بإعداد المادة الخاصة بالأداءات التي يكلف بها المعلم الطلاب أثناء الحصة، وكذا الواجب الذي يقوم بأداء الطلاب في المنزل والتقييمات الأسبوعية.

و أشارت الوزارة، إلى أنه من خلال المتابعات الميدانية للوزارة تبين أن هناك بعض المدارس تقوم بتكليف الطلاب بطباعة الأداءات الصفية والواجبات المنزلية من على موقع الوزارة، وهو ما يفقد الموضوع قيمته التعليمية والتربوية إضافة إلى تحميل الأسر نفقات إضافية غير مبررة.