نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش معرض كتاب “الصحفيين”.. ندوة لمناقشة كتاب "التفوق خبرتي وآخرين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "التفوق خبرتي وآخرين" للكاتب الصحفي عاطف صقر.

يأتي ذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، يشارك فى الندوة الدكتور أنور أبوالليل الخبير الإعلامي، ودكتور أحمد الصاوي أستاذ فقه اللغة، ويدير الندوة الدكتور حسن علي أستاذ الإعلام، وذلك غدًا الخميس الموافق 3 أكتوبر الساعة السابعة مساءً بقاعة طه حسين في الدور الرابع، والدعوة عامة.