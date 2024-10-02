نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش معرض كتاب نقابة الصحفيين.. عرض مسرحية "الجوازة باظت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع فرقة المسرح المصري،عرض لمسرحية " الجوازة باظت "، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، يشارك فى البطولة إسلام ماكى، فريدة حماد، ميادة يحيى، آية سليمان، محمد عزت، ريان هاشم، أحمد رحومة، ياسمين حامد، وتتناول المسرحية قضية التفكك الأسري.

وتدور أحداثها فب إطار غنائى كوميدي استعراضي، المسرحية من إخراج الزميل الصحفى ناصر عبدالحفيظ،وذلك يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الساعة السابعة والنصف مساءً على مسرح النقابة بالدور الأرضي.