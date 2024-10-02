نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش معرض كتاب “الصحفيين”.. ندوة لمناقشة كتاب "الطريق إلى أكتوبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب الطريق إلى أكتوبر للكاتب الصحفي محمد الشافعي، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، يشارك فى الندوة من أبطال حربي الاستنزاف وأكتوبر،اللواء صاعقة معتز الشرقاوي، واللواء بحرية صالح حجازي، واللواء طيار سمير عزيز، واللواء مدفعية محمد عبدالقادر.

يدير الندوة دكتورة فاتن عرفة أستاذ علم النفس، وذلك يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الساعة السادسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.