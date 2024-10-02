نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد فعاليات الجمعية العمومية العادية لمركز السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، فعاليات الجمعية العمومية العادية المنعقدة صباح اليوم بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب العمرانية.

وذلك بحضور باقي أعضاء اللجنة العليا وهم: “عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، هاله عبد القادر مدير إدارة الهيئات، والدكتور سلامة حميدة مدير إدارة شباب العمرانية، وعدد من مسئولي الهيئات”.

بدأت الجمعية في تمام الساعة التاسعة صباحًا ومن المقرر انتهائها في تمام السابعة مساءً.

وعلى هامش الجمعية العمومية قام وكيل الوزارة بتفقد منشآت المركز وحمام السباحة النصف أوليمبي.

الجدير بالذكر أن الجمعية العمومية العادية لمركز شباب السلام تتضمن مناقشة الميزانية والحساب الختامي للعام المالي 2023-2024 وفق الإجراءات القانونية الصحيحة.

كما أن الجمعيات العمومية تتم بمتابعة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث يحرص على التوجيه إلى إتباع الضوابط والتعليمات وكذا تدقيق الإجراءات الخاصة بتنفيذ كافة الجمعيات العمومية في الأندية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

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