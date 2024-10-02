نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة عين شمس تشهد الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فعاليات الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال وهو الحدث الأول من نوعة الذي تبنته جامعة عين شمس في ظل رؤيتها الجديدة لدعم الانشطة الطلابية والذي استضاف جامعات القاهرة وحلوان وبنها.

جاء ذلك بحضور الاستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، الاستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الاستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وا. د غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس والفنان طارق الدسوقي والفنان محمد ثروت ولفيف من السادة نواب رؤساء الجامعات وعمداء ووكلاء الكليات.

وفي كلمته قدم الاستاذ الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابي الطلابية،شكره وتقديره لرؤساء الجامعات، والضيوف الكرام، وشباب مصر، معربًا عن فخره بتواجده في جامعة عين شمس. وأكد حرص الوزارة على إشراك الطلاب في الأحداث الوطنية الكبرى، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمسؤولية، ودعم قدراتهم الفنية.

كما هنأ الطلاب على الأفكار الجديدة والبنّاءة، وأشاد بالتحالفات الجديدة التي تم تشكيلها ودعمها من رؤساء الجامعات. كما عبّر عن بالغ تقديره لاستضافة الجامعات الكبرى في رحاب جامعة عين شمس، مؤكدًا أن لهذه الاستضافة أثر كبير على التعاون والتواصل المستمر والدائم

وخلال كلمته رحب ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بالحضور الكريم مبديا سعادته باستضافة الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال مشيرا ان الملتقى يعكس روح التعاون والإبداع التي نهدف إلى تعزيزها بين الجامعات المختلفة.

واضاف رئيس جامعة عين شمس ان ملتقى جامعات القاهرة الكبرى ليس مجرد حدث فني وثقافي،بل هو منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وفرصة لتطوير المواهب الطلابية في مجال الموسيقى والكورال مشيرا إلى ايمان الجامعة بأن الفنون تلعب دورًا حيويًا في تشكيل الهوية الثقافية لمجتمعاتنا، وأن تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي في هذا المجال يساهم في خلق بيئة فنية نابضة بالحياة.

كما دعا سيادته جميع المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذا التحالف وان يكون تقليدا سنويا يجمع دائما اعرق الجامعات المصرية.

شهد الحفل الذي استمر قرابة الأربع ساعات فقرات فنية من الموسيقى والكورال للجامعات المشاركة وتنوعت ما بين الميدلى الوطنية والاغاني الفردية والجماعية.