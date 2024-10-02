وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يتفقد نادي التوفيقية وطلعت حرب

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أندية إدارة شباب العجوزة حيث تفقد نادي التوفيقية ونادي طلعت حرب.

ويرافقه خلال جولته إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، عبدالرحمن النجار مدير ادارة شباب العجوزة.

وتأتي هذه الجولة بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمتابعة الهيئات الشبابية والرياضية للتأكد من سير العمل بما فيه مصلحة النشء والشباب.

وبدأ الصبروط جولته بنادي التوفيقية للتنس، حيث تفقد جميع منشآته وبدأ الجوله بتفقد حمام السباحة النصف أوليمبي ثم ملاعب التنس والذي اشاد بها والتي يتميز بها نادي التوفيقية للتنس والملعب الخماسي وملعب الحمرة وغرف تغيير الملابس وصالة الجيم وملعب الإسكواش.

ويحتل نادى التوفيقية للتنس المركز الأول فى مصر والشرق الأوسط من حيث الأقدمية فى التأسيس وإنشاء لعبة التنس، حيث تأسس منذ عام 1896 لممارسة لعبة التنس على مساحة 6 أفدنة.

وأشاد وكيل وزارة الشباب الرياضة بالحيزة، بمستوى النادي وجودة الخدمات المقدمة به للاعضاء.

وانتقل الدكتور محمود الصبروط إلى نادي طلعت حرب وتفقد قاعة طلعت حرب والتي تتميز بتراثها العتيق والمبنى الإداري والملاعب المتعدده والملعب القانوني والنادي الصحي وحمام السباحة وملعب الطائرة وملعب الاسكواش وملعب كرة القدم وغرف النزل وتفقد سيارة الاسعاف الدائمة بالنادي .

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية المتابعة المستمرة لجميع الهيئات الشبابية والرياضية بالجيزة، مشددًا على التزامنا بتقديم كل الدعم الممكن لتطوير المرافق والأنشطة الرياضية لخدمة شباب المحافظة.

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