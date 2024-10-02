نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة: توجيه 90 قافلة بيطرية مجانية لخدمة المربين وتحصين 11 ألف رأس ماشية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية الطب البيطري في تنظيم القوافل البيطرية العلاجية لخدمة المربين بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة.

واطلع المحافظ على نتائج القوافل والتي بلغت ٩٠ قافلة بيطرية تمكنت من تحصين ١١ الف و٥١٧ رأس ماشية وعدد ٥٨ الف طائر علي مستوي قري المحافظة.

وأكد المحافظ، على مديرية الطب البيطري بضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة للمربين، لتحقيق كامل المستهدف لحملة التحصين، فضلًا عن توعية المواطنين وأصحاب الحيوانات "الأغنام والماعز" بأهمية التحصين فى حماية الحيوانات والحفاظ عليها، والقضاء على الأمراض والأوبئة التى تؤثر على الثروة الحيوانية.

وفي نفس الاطار اطلع المحافظ على نتائج حملات مديرية الطب البيطرى بالجيزة بتوجيه عدد من حملات الضبط والمتابعة للأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وضمان سلامة اللحوم والدواجن والمصنعات والأسماك المتداولة لحفظ أمن وسلامة المواطنين.

حيث تمكنت الحملات من ضبط ٢٧ طن لحوم ودواجن وكبدة فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي وتحرير ٦٢ محضر للمخالفات وذلك خلال حملات تمت علي مدار شهر سبتمبر إلى جانب ضبط ٨٦٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وقامت الحملات بضبط طن هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الادمي داخل ثلاجه بمنطقة كرداسة وقد تم التحقظ علي الكميات لإعدامها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية لضبط المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

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