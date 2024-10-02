نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السن عين شمس تحتفل بتخريج دفعة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣/٢٠٢٤، تحت رعاية أ.د.محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، أ.د.غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د.ريم الكباريتي، مدير رابطة الخريجين بالجامعة.

بحضور أ.د.صالح هاشم رئيس الجامعة الاسبق، ورىيس إتحاد الجامعات العربية السابق، أ.د.مكارم الغمري، عميد كلية الألسن الأسبق، أ.د.عبد المسيح سمعان، وكيل كلية الدراسات البيئية السابق ومقرر اللجنة الدائمة بالجامعة ومقرر لجنة البيئة والجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة.



وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن يوم التخرج هو جنى ثمار مجهودات الأربع سنوات الماضية، وكانت الكلية حريصة على تغذية عقول طلابها ليس في دراستهم فقط بل في كل ما يخدم مستقبلهم بشكل عام، فكلية الألسن تعد روضة المعرفة وجسر الثقافة التي تم تأسيسها في عصر النهضة المصرية على يد رائد التنوير رفاعة الطهطاوى عام ١٨٣٥.

وتابعت حديثها مشيرة إلى أن الكلية جاهدت على مر السنين من أجل اللحق بركب التقدم والتطوير في ضوء رؤية الكلية والجامعة والدولة المصرية، حيث اتخذت في هذا الصدد عدة إجراءات حيث قامت بتطوير برامجها وربطها باحتياجات سوق العمل ومنها تأسيس ثمانية برامج جديدة في الترجمة التحريرية والفورية والترجمة المتخصصة بمرحلة الليسانس لإثراء الوعاء المعرفي بين اللغة العربية واللغات الأجنبية في مجالات مختلفة كالإعلام والتجارة والاقتصاد وغيرها.

وعلى مستوى تأهيل الطلاب لسوق العمل قامت الكلية بتوفير التدريب الميدانى وإبرام بروتوكولات التعاون مع جهات التدريب والتوظيف المختلفة الحكومية وغيرها، ومنها التدريب بالمركز القومي للترجمة وهيئة الاستعلامات وتدريب الترجمة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة.

كما تقوم الكلية من خلال وحدة متابعة الخريجين والتدريب المهنى بالتعاون مع رابطة الخريجين ومركز التوظيف بالجامعة بالاهتمام بالخريجين وإعدادهم لسوق العمل وتوجيههم لفرص العمل والوظائف المتاحة في ضوء ملتقيات التوظيف وقواعد البيانات المعدة بالشركات وجهات العمل المختلفة.

وخلال كلمتها أكدت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أبناء كلية الألسن بجامعة عين شمس لم يتعلموا اللغة فحسب؛ بل أيضا ثقافات وتاريخ شعوب العالم وهو ما يؤهلهم ليكونوا سفراء حقيقين للمعرفة والتفاهم بين الأمم.

وأشارت إلى ان الأنشطة التى قام بها طلاب الألسن على مدار الأربع سنوات ساهمت قي تطبيق ما تعلموه في قاعات المحاضرات ووساهمت في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأخرين كما اطلعوا على احتياجات سوق العمل وقاموا بتنمية المهارات المطلوبة لاقتحام مجالات العمل المختلفة.

بينما أكدت أ.د.ريم الكباريتي، مدير رابطة الخريجين بالجامعة على تواصل رابطة الخريجين المستمر مع الكلية، مستعرضة دور روابط الخريجين التي انشئت منذ ٤ سنوات بالجامعة، من اجل التواصل ونقل الخبرات بين الخريجين والجامعة، حيث حرصت الرابطة علي توفير دورات تدريبية مجانية إلى جانب ملتقيات التوظيف، إقامة منتديات لكل الاقسام بالكلية لنقل الخبرات بصورة مستمرة من الخريج للطلاب، إلى جانب نقل نماذج النجاح مثل لقاء ا.د فاروق الباز، بالإضافة إلي دور الرابطة في إقامة احتفاليات الخريجين لمعظم الكليات، إلي جانب اصدار كارنية للخريحين يمنحهم تخفيضات في عدة مجالات.