صوت العاصمة يتألق في ملتقى جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال

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أحمد جودة - القاهرة - شارك كورال "صوت العاصمة" بكليه التربية الموسيقية بجامعة حلوان في الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال، والذي نظمته جامعة عين شمس بمشاركة جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان وبنها.

وقدم فريق جامعة حلوان عرضًا موسيقيًا متميزًا تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة شيرين عبد اللطيف، عميد كلية التربية الموسيقية، والدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وتدريب الدكتور محمد عبد القادر، وقيادة الدكتورة داليا حسنين.

تأتي هذه المشاركة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء قدرات الشباب وتطوير مواهبهم، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

وأبدع كورال جامعة حلوان في تقديم باقة متنوعة من الأعمال الموسيقية الراقية، حيث قدم ميدلي وطني من توزيع الدكتور أحمد فايز، ثم تألقت الطالبة نغم وائل في أداء موشح "يا غريب الدار" و"عاشق سارح"، فيما قدم محمد حسين بصوته الشجي موشح "لاح تياه" وأغنية "حبيت بلدي"، وأضفى الثنائي محمود إيهاب ونغم وائل لمسة خاصة على الحفل بتقديمهم المميز لأغنيات "الحنة" و"قادرين يا دنيا" و"زي الهوا"، واختتم العرض بميدلي من روائع الموسيقار سيد درويش من توزيع الدكتور أحمد فايز، وأغنية "سهر الليالي" التي تألقت في أدائها الطالبة ليديا زكي.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية هذه المبادرات الفنية في صقل مواهب الطلاب وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية.

من جانبها، أشادت الدكتورة شيرين عبد اللطيف بالمستوى الراقي الذي قدمه الطلاب، مؤكدة على دور الموسيقى في تنمية الذوق العام وتعزيز الهوية الثقافية المصرية.

يذكر أن هذا الملتقى يعد باكورة التعاون الفني بين جامعات القاهرة الكبرى، ويهدف إلى خلق منصة للتبادل الثقافي والفني بين طلاب الجامعات المصرية، مما يسهم في إثراء الحياة الثقافية والفنية في المجتمع الجامعي المصري.