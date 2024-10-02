نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يكرم عدد من أعضاء المجلس التنفيذى السابقين لبلوغهم سن المعاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عدد من أعضاء المجلس التنفيذي السابقين لبلوغهم سن المعاش وذلك خلال اجتماع المجلس اليوم.

شمل التكريم كلا من (اللواء ياسر سامى رئيس حى العجوزة السابق، عبدالله نور رئيس حى بولاق الدكرور السابق، محمود ثابت رئيس مركز ومدينة العياط السابق، هالة غريب مدير مديرية التموين السابق، حمدى معاذ مدير فرع شمال الجيزة للتأمين قطاع خاص السابق).

وأشاد المحافظ بأداء المكرمين خلال مدة عملهم، وأثنى على قدرتهم على تنفيذ المهام المكلفين بها وتفانيهم في العمل بالتعاون مع مختلف الجهات وأداءها بأمانة وإخلاص، ومتمنيا لهم التوفيق.