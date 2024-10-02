كل الآراء مرحبٌ بها.. الحوار الوطني يواصل الاستماع لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية حول ملف دعم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 10:29 صباحاً - استكمل الحوار الوطني الاستماع لمقترحات القوي السياسي والمواطنين حول ملف الدعم مؤكدا أن "هنا وعلى منصة الحوار الوطني، نفتح المجال أمام الجميع لنتشارك الآراء والأفكار، وتتكامل الرؤى.. لا صوت يعلو فوق الآخر، ولا رأي يُستثنى.. فكل الآراء مرحبٌ بها.

وأضاف الحوار الوطني عبر صفحته على الفيس بوك قائلا: في قضية الدعم، تتباين الآراء بين النقدي والعيني، لكن الهدف واحد ..هو تحقيق الأفضل للجميع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

شاركنا برأيك، أي نوع من الدعم تفضل: الدعم العيني أم النقدي؟