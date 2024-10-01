نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتهاء من ترميم وصيانة وتشطيب العقارات المتضررة من حريق ستديو الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجهودات كبيرة، قامت بها محافظة الجيزة، للانتهاء من الترميمات الشاملة للعقارات التي تضررت نتيجة الحريق الذي نشب داخل ستديو الأهرام في منطقة العمرانية.

لتقوم الأجهزة التنفيذية واللجنة المشكلة من المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمكتب الهندسي بمحافظة الجيزة بعد اجراء المعاينات اللازمة للوقوف علي مدى التأثير الذي لحق بالمباني المجاورة للحريق بكافة الترميمات اللازمة للعقارات.

وقامت محافظة الجيزة، ببدء تسليم العقارات التي تضررت نتيجة الحريق الذي نشب باستديو الأهرام بحي العمرانية وذلك بعد انتهاء المحافظة من اجراء الترميمات الشاملة للعقارات وتنفيد التدعيمات اللازمة للهيكل الخرساني تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة العقارات المتضررة لحالتها دون تحميل المواطنين اي أعباء مالية.

حيث تم تسليم عدد ٢ عمارة سكنية بالعنوان ٨٥ ش خاتم المرسلين و١١ شارع الجلاء بعد انتهاء كافة الترميمات والتدعيمات والتشطيبات اللازمة وطلاء الواجهات.

وتكثف مديرية الإسكان بالجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة الجهود للانتهاء من عدد ٣ عقارات أخرى، مع سرعة عودة المرافق بكلا منها لتسليم وحداتها للمواطنين وفق المواعيد المحددة دون تأخير.

من جانبهم أبدى المواطنون اللذين تسلموا وحداتهم السكنية بعد التجديد عن سعادتهم بعودتهم للوحدات السكنية وبمستوى الأعمال، معربين عن شكرهم لقيادات الدولة والمحافظة وأجهزتها المختلفة.

كان قد نشب حريق هائل في استوديو الأهرام في محافظة الجيزة، والتهمت النيران عدة مواقع تصوير مسلسلات رمضانية شهيرة، من بينها مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي انتهى تصويره قبل الحريق مباشرة.

وفتحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحقيقا موسعا حول الحادث، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لعدد من الأشخاص، أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الحريق، ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الحادث وقع بعد انتهاء عمليات التصوير داخل الاستوديو، وعلى الفور جرى إخلاء الاستوديو من العاملين والفنيين بعد اندلاع الحريق وتحديد موقعه داخل المبنى.

النيران اندلعت بسرعة كبيرة وانتشرت بسبب الديكورات والمعدات الموجودة داخل استوديو الأهرام، كما طال الأشجار والنخيل المنتشر داخل سور الأستوديو ما تسبب في استعار النيران بشكل كبير، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات.

واستجابت الأجهزة الأمنية للبلاغ بوقوع الحريق بسرعة، وانتقلت بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى الموقع وفرضت كردونا أمنيا حول الموقع لتسهيل عمليات الإطفاء من قِبل قوات الحماية المدنية؛ والتي استغرقت أكثر من 5 ساعات كاملة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، وتبين بالفحص أن معظم الإصابات ليست خطيرة.

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