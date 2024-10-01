نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع ٦٠٠ حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين بمنطقة الطوابق فيصل وكعبيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور.

وفي ذلك الاطار استجابة للمواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعه للمقاهي والكافيهات والمحال التجارية والباعة الجائلين من الطرق العامة بمنطقة الطوابق فيصل وكعبيش.

حيث أسفرت الحملات التي نفذها حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق عن رفع ٦٠٠ حالة إشغال للطريق شملت كراسي واستاندات ووسائل لعرض المنتجات.

وقد تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم واللواء أحمد فتحي مدير شرطة المرافق.

كما شملت الحملات رفع البلدورات والأوتاد الحديدية ووسائل حجز انتظار السيارات إلى جانب إزالة الإعلانات واللافتات الغير مرخصة وعددًا من نقاط فرز المخلفات وتوجيه المحال التجارية المخالفة بالسير في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.

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