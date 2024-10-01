نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمركز الصف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز الصف.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، المجمع الخدمي الحكومي بقرية الشوبك الشرقي لمتابعة أنتظام العمل بالمركز التكنولوجي للمجمع مشددا على تسريع معدلات الأداء وتبسيط الإجراءات على المواطنين.

ووجه الشهابي، برفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامة أول بأول، كما تم تفقد الحملة الميكانيكية للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدي كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة وذلك لترشيد الأنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات مؤكدا علي رفع كفاءة الحملة الميكانيكية بالكامل.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تفقد النائب أعمال مشروعات الصرف الصحي بقرية عرب الحصار وقرية الشرفا لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات تواجة المشروعات.

ووجه الشهابي، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدا لدخول المشروعات الخدمة الفعلية خلال الفترة القادمة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، العميد علي عبد الله حامد رئيس مركز الصف ومسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وشركة الغاز والشركات المنفذة للأعمال.

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