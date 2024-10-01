نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة تبحثان دور وحدة التضامن داخل الجامعة والخدمات المقدمة للطلاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية خلال الزيارة التي قام بها لجامعة القاهرة بالدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

وتناول اللقاء دور وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة وما تقدمه من خدمات للطلاب سواء من جانب الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من دفع المصروفات الدراسية لطلاب أسر تكافل وكرامة والطلاب المتعثرين، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية للطلاب من ذوي الإعاقة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الجانب التوعوي، حيث أكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام أهمية الأنشطة التوعوية داخل الجامعة، وأهمية التطوع ومدى تأثيره في بناء شخصية الطالب وخلق جيل يعتز بالهوية المصرية قادر على بناء الوطن.

1000173088

1000173085