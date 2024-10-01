نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسليم العقارات السكنية المتضررة إثر حريق استوديو الأهرام بالعمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بدء تسليم العقارات التي تضررت نتيجة الحريق الذي نشب باستديو الأهرام بحي العمرانية وذلك بعد انتهاء المحافظة من اجراء الترميمات الشاملة للعقارات وتنفيد التدعيمات اللازمة للهيكل الخرساني تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعادة العقارات المتضررة لحالتها دون تحميل المواطنين أي أعباء مالية.

وأوضح محافظ الجيزة أن أعمال الترميمات تمت من خلال لجنة مشكلة تضم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمكتب الهندسي بمحافظة الجيزة بعد إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على مدى التأثير الذي لحق بالمباني المجاورة للحريق.

وأشار النجار إلى أنه تم تسليم عدد ٢ عمارة سكنية بالعنوان ٨٥ ش خاتم المرسلين و١١ شارع الجلاء بعد انتهاء كافة الترميمات والتدعيمات والتشطيبات اللازمة وطلاء الواجهات موجها مدير مديرية الإسكان بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتكثيف الجهود والإنتهاء من عدد ٣ عقارات أخرى وسرعة عودة المرافق بكلا منها لتسليم وحداتها للمواطنين وفق المواعيد المحددة دون تأخير.

من جانبهم أبدى المواطنون ممن تسلموا وحداتهم السكنية بعد التجديد سعادتهم بعودتهم للوحدات وبمستوى الأعمال، معربين عن شكرهم لقيادات الدولة والمحافظة وأجهزتها المختلفة.

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