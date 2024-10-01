نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم توجه بتخصيص محاضرات للحديث عن انتصارات أكتوبر وفضل الشهادة (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن تخصيص المحاضرات الأولى بداية من 7 أكتوبر الجاري عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة.

على صعيد آخر، قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم، بمواصلة تفقد عدد من مدارس المحافظة؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، ليبلغ إجمالي عدد المدارس التي تضمنتها الزيارة ٨ مدارس بعدد من الإدارات التعليمية.

وأكد الوزير أن الهدف من زياراته الميدانية المستمرة لمختلف المدارس متابعة تقديم عملية تعليمية حقيقية للطلاب داخل الفصول الدراسية، والالتزام بالقرارات والآليات المعلنة، مؤكدا أنه سيواصل زيارة مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.