نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لجزيرة محمد بالوراق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جامعة القاهرة، صباح اليوم، قافلة تنموية شاملة لجزيرة محمد بالوراق بمحافظة الجيزة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمرارًا لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة على مستوى الجمهورية في إطار تفعيل دورها الخدمي والتنموي تجاه المجتمع، وذلك بمشاركة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومحافظة الجيزة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبنك الكساء المصري.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة علي المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية ومن بينها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة للعديد من المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين لا سيما المناطق والأسر الأولى بالرعاية.

وتضم القافلة التنموية الشاملة لجزيرة محمد بالوراق نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والآثار، والدارسات العليا للتربية، والدراسات الأفريقية العليا، والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، ومركز خدمات ذوي الإعاقة، والإدارة المركزية للشؤون الطبية.

وتقدم القافلة خدماتها بالمجان، والتي تشمل الكشف وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وتقديم الخدمات البيطرية، وتقديم البرامج التوعوية في مجالات الإرشاد الزراعي ورفع الوعي حول فكرة زراعة الأسطح، والإرشاد النفسي، ورفع الوعي البيئي، وتنظيم سلسلة محاضرات توعوية تستهدف ظواهر اجتماعية سلبية مثل: الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومخاطر الإدمان، ومخاطر الزواج المبكر، وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى محو الأمية وتعليم الكبار، وتنمية مهارات الأطفال في التخاطب وتعديل السلوك، وتنظيم ورش عمل لتعليم الحرف والمشغولات اليدوية وتدوير المخلفات في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر، وتقديم خدمات لذوي الإعاقة تشمل عقد ندوات لتعليمهم لغة الإشارة وإكسابهم المهارات اليدوية والفنية والتكنولوجية، وتنظيم ندوات تثقيفية لأسرهم.