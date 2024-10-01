نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تستكمل الكشف الطبي الشامل لطلاب كلية علوم الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت جامعة حلوان عن استكمال فعاليات الكشف الطبي الشامل لطلاب كلية علوم الرياضة، حيث خضع للفحص 698 طالبًا وطالبة، منهم 573 من الذكور و125 من الإناث، أقيمت الفحوصات في الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشرف على تنفيذ الكشف الطبي الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب، وفريق متكامل من مستشفى الطلبة برئاسة الدكتور ناصر حمزاوي، مدير مستشفى الطلبة، وإشراف الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

تضمنت الفحوصات الشاملة عدة مراحل بدءًا من التسجيل الخارجي والداخلي، مرورًا بالقياسات الحيوية، وفحوصات متخصصة شملت الباطنة، المعمل، الرمد، الأنف والأذن، الجلدية، الأسنان، الفحص النفسي، العظام، الجراحة، والقلب.

يأتي هذا الإجراء كخطوة أساسية تؤكد جاهزية الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد بكفاءة عالية، حيث تحرص الجامعة على ضمان سلامة طلابها وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم.