نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الهيئة العربية للتصنيع يفتتح المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح اللواء أ.ح مهندس " مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإكترونيات ومركز الصيانة وخدمات ما بعد البيع، بعد تطويره بأحدث التقنيات الذكية وآليات التسويق الرقمي.

وذلك بحضور اللواء مهندس " عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع ،ومهندس "أحمد عبد العزيز" رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات، وجميع رؤساء مجالس إدارات المصانع والشركات بالهيئة، وكبار المسئولين من شركة (زيرو تريد).

وفي هذا السياق، أوضح اللواء أ.ح مهندس " مختار عبد اللطيف " أن هذا التطوير يأتي في إطار خطة تسويقية طموحة، وضعتها الهيئة العربية للتصنيع لتحديث جميع مراكز التسويق والصيانة وخدمات ما بعد البيع بالهيئة، وفقا لأحدث آليات التحول الرقمي.

وأضاف أن المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات، ومقره 2 أ عمارات الهيئة العربية للتصنيع بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، قد تم تطويره بأحدث النظم الرقمية الحديثة للتسويق وأعمال الصيانة ،التي تمتاز بالسرعة والدقة، لافتا إلى تدريب الكوادر البشرية العاملة بالمركز بما يتناسب مع آليات التحول الرقمي واستخدام أحدث مستجدات العصر لعمليات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، معربا عن شكره وتقديره لشركة "زيرو تريد " علي تعاونها المشترك المثمر في أعمال التطوير والتحديث وتنفيذ إستراتيجية التسويق وإدارة مركز التسويق.

كما ذكر اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتوفير وسائل الإتصال الهاتفي المتطورة،سواء الخطوط الأرضية أوالأرقام المختصرة (الخط الساخن) ووسائل التواصل الإجتماعى وغيرها، لافتا أن طرق التواصل مع المركز وبياناته متاحة بالموقع الإلكتروني للهيئة عبر شبكة الإنترنت.



وأشار أن بمناسبة الإفتتاح هناك خصومات خاصة تصل إلي نسبة 50% علي منتجات مصنع الإلكترونيات وتتضمن مجموعة واسعة من المنتجات مثل الشاشات التليفزيونية وأجهزة التكييف والمكانس والمراوح والميكروويف والريسيفرات وأنظمة الإضاءة الليد وكاميرات المراقبة والحاسب الآلي والتابلت واللاب توب والتليفونات المحمولة، وغير ذلك الكثيرمن المنتجات عالية الجودة التى تلبي كافة الاحتياجات، من خلال خطط وأنظمة التقسيط الجذابة والمريحة التي تناسب

كافة العملاء .

وأكد على أن الهيئة العربية للتصنيع وضعت تحقيق رضا العملاء، هدفا أساسيا في عمليات التطوير والتحديث والحرص علي حسن التواصل واستقبال الجمهور، موضحا أن المركز الرئيسي لمنتجات مصنع الإلكترونيات يختص بجميع أعمال صيانة الأجهزة الإلكترونية والمنزلية من إنتاج المصنع كما أن الهيئة تتبني استراتيجية تسويقية تنموية طموحة شاملة لتحقيق مزيد من النمو الإقتصادي وتلبية كافة احتياجات أبناء الشعب المصري بنسب تصنيع محلي عالية الجودة والصديقة للبيئة،تحت شعار (صنع في مصر).

وخلال فعاليات الإفتتاح تم اجراء السحب لكوبونات الشراء للعملاء المشاركين في الإفتتاح، وفقا لنظامالقرعة العلنية وتقديم هدايا قيمة للفائزين من انتاج مصنع الإلكترونيات.

وقد أعرب كبار مسئولي شركة (زيرو تريد) عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، ويهدف هذا التعاون إلى إضافة قيمة عالية لعملاءنا وتمكينهم من امتلاك التكنولوجيا الحديثة من المنتجات الإلكترونية والكهربائية من المنتجات المتنوعة المتميزة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة، ذات الجودة العالية والثقة المتجددة باستمرارفي منتجاتها لدي عملاءنا.

وأضاف اننا نتطلع لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات تسويقية أخري لتلبية الإحتياجات المتزايدة لدي قطاعات عديدة بالمجتمع.