أحمد جودة - القاهرة - موعد بداية التطبيق الشتوي بداية من شهر نوفمبر 2024

في خطوة طال انتظارها، تستعد مصر للعودة إلى التوقيت الشتوي في 28 أكتوبر 2024، بعد عدة أشهر من اعتماد التوقيت الصيفي الذي بدأ في الجمعة الأخيرة من أبريل. لا يُعتبر هذا التغيير مجرد إجراء إداري، بل يُعكس سياسة حكومية تهدف إلى تقليل استهلاك الطاقة خلال فترات الصيف الحارة.

التوقيت الشتوي 2024

موعد بداية التطبيق الشتوي بداية من شهر نوفمبر 2024

مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي بداية نوفمبر 2024.. مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، تستعد مصر للانتقال إلى التوقيت الشتوي، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن موعد بدء العمل بهذا النظام. سيتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف ليل يوم الخميس 31 أكتوبر، لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12. وسيبدأ التوقيت الشتوي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024.

أقرأ أيضًا.. مصر تستعد للتوقيت الشتوي: هل يعكس الزمن الجديد تغيرًا في حياتنا اليومية؟

يأتي هذا التغيير كجزء من التكيف مع تغير الفصول، حيث يبدأ فصل الشتاء فلكيًا في 21 ديسمبر ويستمر حتى 20 مارس، يليه فصل الربيع الذي يبدأ في 21 مارس. أما فصل الصيف في عام 2025، فمن المقرر أن يبدأ في 20 يونيو، ويستمر تطبيق التوقيت الصيفي كوسيلة لتقليل استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف.