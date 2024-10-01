عبد اللطيف: الهدف من الزيارات الميدانية متابعة تقديم عملية تعليمية حقيقية

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أحمد جودة - القاهرة - قام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بمواصلة تفقد عدد من مدارس المحافظة؛ لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، ليبلغ إجمالي عدد المدارس التي تضمنتها الزيارة ٨ مدارس بعدد من الإدارات التعليمية.

وقد رافقهما خلال الجولة، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم.



وقد تفقد الوزير والمحافظ مدرستين بإدارة سنورس التعليمية، وهما مدرسة “جرفس للتعليم الأساسي”، والتي تضم عدد ١٩٢٥ طالبًا وطالبة في قاعات رياض الأطفال وفصول الابتدائي في الفترة الصباحية، كما تضم عدد ١٠٤٢ طالبًا وطالبة في المرحلة الإعدادية في الفترة المسائية، وكذلك مدرسة "دوار جبلة الابتدائية"، والتي تضم عدد ٧٣٦ طالبًا وطالبة.

وقد حرص الوزير على متابعة أداء الطلاب في الواجبات المدرسية، مشيدًا بإحدى معلمات اللغة العربية ودورها في الارتقاء بأداء الطلاب.

وفى إدارة طامية التعليمية، تفقد الوزير والمحافظ مدرسة "قرني محمد على موسى للتعليم الأساسي" والتي تضم عدد ٣٧١ طالبا وطالبة، حيث حرص الوزير خلال تفقده على متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.

كما تفقدا مدرسة "مجمع دار السلام الابتدائية" والتي تضم عدد ١٧٣١ طالبا وطالبة بصفوف رياض الأطفال والابتدائي، بالإضافة إلى مدرسة دار السلام بنين" والتي تضم عدد ٩٧٢ طالب وطالبة في صفوف رياض الأطفال والابتدائي، حيث تفقد الوزير والمحافظ فصول المدرستين، وأثنى الوزير على أداء الطلاب المتميز في القراءة والكتابة والالتزام بأداء الواجبات المنزلية.

وتضمنت الجولة كذلك تفقد مدرسة "حسن عبد العزيز للتعليم الأساسي" والتي تضم عدد ٩٩٢ طالب وطالبة بصفوف رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي التابعة لإدارة معصرة صاوي التعليمية.

وفي ختام الجولة، أكد الوزير أن الهدف من زياراته الميدانية المستمرة لمختلف المدارس متابعة تقديم عملية تعليمية حقيقية للطلاب داخل الفصول الدراسية، والالتزام بالقرارات والآليات المعلنة، مؤكدا أنه سيواصل زيارة مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

كما ثمن الوزير كافة جهود المحافظة المبذولة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة المدارس، لتحقيق عام دراسي منضبط.

ومن جانبه، أكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل المدارس بالمحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تبذل كافة الجهود لضمان انضباط العملية التعليمية.