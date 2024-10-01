مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي 2024

أحمد جودة - القاهرة - علاقة التوقيت الشتوي بفصل الشتاء

تستعد مصر لتطبيق التوقيت الشتوي في 28 أكتوبر 2024، وفقًا لسياسة الحكومة التي تنص على تغيير التوقيت بين فصلي الصيف والشتاء، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية أكتوبر. يأتي اتباع مصر لهذا النظام كجزء من جهودها لتقليل استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

التوقيت الشتوي

علاقة التوقيت الشتوي بفصل الشتاء

يرتبط التوقيت الشتوي بفصل الشتاء، حيث يُعمل بالتوقيت الصيفي عادةً خلال أشهر الصيف لتحقيق كفاءة في استهلاك الكهربا، يبدأ فصل الشتاء رسميًا في 21 ديسمبر ويستمر حتى 20 مارس، ثم يحل فصل الربيع في 21 مارس.

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موعد بداية فصل الصيف 2025

يبدأ فصل الصيف في 20 يونيو 2025، ومن المتوقع إعادة تطبيق التوقيت الصيفي مرة أخرى بهدف الحفاظ على استهلاك الطاقة، وهو أحد أهم الأسباب التي دفعت لاعتماد هذا النظام.