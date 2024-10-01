نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سويلم" يتابع موقف الإعداد للحملة القومية للحفاظ على المياه "على القد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة موقف الإعداد للحملة القومية للحفاظ على المياه التى ستطلقها وزارة الموارد المائية والري قريبًا تحت عنوان ( على القد ).

وأشار الدكتور سويلم، خلال الإجتماع، إلى أهمية هذه الحملة في توعية المواطنين بتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية، متوجهًا بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم فى ترشيد إستخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة فى هذا المجال.

وأكد وزير الري؛ تكامل مجهودات الوزارة مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذه الحملة التوعوية الهامة مثل وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والثقافة والزراعة والنقل والبيئة والأزهر الشريف ومؤسسة "مصر الخير" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع كافة الترتيبات الجارية للإعداد للحملة مثل التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات لإدراج معلومات عن المياه في الندوات التي تقوم هذه الجهات بعقدها بمختلف المحافظات والتي تستهدف فئات مختلفة من المواطنين، والتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتوصيل معلومات عن المياه للمواطنين بإستخدام افكار مبسطة من خلال خطب يوم الجمعة والندوات والمناسبات الدينية المختلفة، والتنسيق مع وزارات الزراعة والثقافة والبيئة والشركة القابضة لمياه الشرب وشركة الصرف الصحي لتقديم معلومات عن المياه في كافة الندوات التي تنظمها هذه الوزارات مع مشاركة ممثلين عن وزارة الري في هذه الندوات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع إتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية للمشاركة في الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة للمزارعين من أعضاء روابط مستخدمي المياه والتي سيساهم علماء وزارة الاوقاف في توجيهها لأهالي القرى والمزارعين وأعضاء الروابط بعد توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الري..

وأضاف الوزير أنه في إطار الإعداد للحملة.. تم تدريب 863 من أئمة وزارة الأوقاف، وواعظى الأزهر الشريف بـ 16 محافظة وجارى الإعداد لإستكمال التدريب في باقي المحافظات..

وتابع بأنه يجرى الإعداد لإطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام (التليفزيون والإذاعة) ووسائل التواصل الإجتماعي لتوعية المواطنين بأهمية المياه، والتنسيق مع وزارة النقل لعرض عدد من البوسترات التوعية في كافة محطات وعربات القطارات والمترو، والإستفادة من جسور الترع المؤهلة وأملاك الوزارة في وضع تنويهات توعوية عن المياه.