انت الأن تتابع خبر وزير الخارجية يوجه باستمرار متابعة أوضاع الجالية المصرية في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع سفير مصر ببيروت علاء موسى، للوقوف على تطورات الأوضاع المتسارعة التي يشهدها لبنان الشقيق في ظل العدوان الإسرائيلي الراهن، والاطمئنان على أوضاع الجالية المصرية في لبنان.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن سفير مصر في بيروت قدم عرضًا تفصيليًا للتطورات الميدانية في لبنان، وأوضاع الجالية المصرية هناك، حيث أكد أنه حتى تاريخه لم ترصد السفارة المصرية وجود ضحايا لدى المواطنين المصريين في لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية وجه السفير المصري باستمرار متابعة أوضاع الجالية المصرية، وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

كما وجه بقيام السفير المصري ببيروت باستقبال شحنة المساعدات الطبية المصرية، والتي كان الرئيس السيسي، قد وجه بسرعة إرسالها إلى لبنان الشقيق، خلال اتصاله مع نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية يوم ٢٨ سبتمبر.

وأفاد سفير مصر في بيروت بأن توجيهات الرئيس السيسي، في هذا الشأن هي محل تقدير واسع من الشعب اللبناني الشقيق، في ظل ما يمر به لبنان من تحديات إنسانية جسيمة.