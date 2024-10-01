وزارة العمل : الموافقة على صرف إعانات لعمالة غير منتظمة مسجلة بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، أعلنت عن انعقاد اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة ، والتصديق على (١٤) حالة رعاية صحية واجتماعية عن شهر نوفمبر بإجمالي مبلغ (٣٦) ألف جنيه ، ضمن جهود المديرية فى دعم العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً وتأمينياً ، من خلال منح دورية واستثنائية فى حالات العجز والوفاة والإصابة ، حيث أن أن وزارة العمل تولى اهتماما غير مسبوق لملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة تطورها باستمرار بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتقوم على المحاور الثلاثة (الحماية والرعاية والتشغيل) ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بالاهتمام بتلك الفئة ورعايتها وحمايتها وتوفير كافة سبل الدعم لها لتحيا حياة كريمة ، مع العمل على استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل والنزول في أماكن تواجدهم في الميادين والمحافظات للاستماع لمطالبهم والتحديات التي تواجههم، والتعاون بين الوزارة والمقاولين في تسجيل العمالة غير المنتظمة من خلال تيسير الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات العمالة غير المنتظمة ، بما يحقق السهولة والسرعة في الأداء والدقة في البيانات وفصل طالب الخدمة عن متلقيها لضمان الرقابة والحوكمة على الإجراءات ..

وأفاد حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، فى تقريره للوزارة ، أنه ترأس أعمال اللجنة الاستشارية والتي تضمنت ممثلين عن المديرية والجهات المعنية وهم : أحمد حامد مدير إدارة العمالة غير منتظمة ، وسامح عهدي مدير السلامة والصحة المهنية ، ومها الحفناوي ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعى ، ورمضان متولي ممثل عن النقابة العامة ، وهنية أمين ممثل عن مديرية الزراعة، ودعاء علي ممثل عن ديوان عام المحافظة، وذلك لبحث صرف الإعانات المستحقة لعمال من المسجلين بقاعدة البيانات لرعايتهم صحياً وإجتماعياً وفقاً للشروط والأحكام الخاصة بتلك الفئة ، مؤكداً استمرار المديرية وأجهزتها فى دعم العمالة غير المنتظمة وحمايتها في مواقع العمل المختلفة، ومنوهاً إلى ضرورة عمل ندوات توعوية داخل المواقع بالتعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل لشرح المميزات والحقوق وطريقة التسجيل الأسرى ..

ومن الجدير بالذكر ، أن وزارة العمل أنشأت الوحدة التنفيذية لحسابات العمالة غير المنتظمة لإدارة الحساب المركزي للعمالة ومراقبة وحوكمة حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات وتوحيد إجراءات الصرف لسرعة تقديم الخدمات لمستحقيها كما تمت زيادة المنح الدورية الخاصة بالأعياد من 4 منح إلى 6 منح دورية سنوية بالإضافة إلى منحتي شهر رمضان المبارك وعيد الميلاد المجيد ،كما يتم التعاقد مع مستشفيات وصيدليات ومعامل تحاليل لتقديم الخدمة الطبية من كشف وأشعة وتحاليل وصرف علاج للعمالة غير المنتظمة، كما أن الوزارة تقوم توفر فرص عمل للعمالة غير المنتظمة من خلال ترشيح العمالة المسجلة للعمل لأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تدريبهم وإعادة تأهيلهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لإكسابهم المهارات التي يحتاجها سوق العمل داخليا وخارجياً ..