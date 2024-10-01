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محافظ الجيزة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس ناهيا بمركز كرداسة

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من مدارس منطقة ناهيا بمركز ومدينة كرداسة. 
شملت جولة المحافظ مدارس ( عمرو عبدالخالق الإبتدائية، ناهيا الثانوية المشتركة، ناهيا الإعدادية الحديثة بنات، أمجاد للتعليم الأساسى، الندى للتعليم الأساسى).
وخلال تفقده للفصول الدراسية والمعامل إستمع المحافظ لشرح من مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة حول محتويات كل مدرسة والمراحل التعليمية التى تتضمنها.
كما تابع المحافظ إلقاء عدد من المدرسين للحصص الدراسية، وإطمأن على أساليب وأدوات تفاعل الطلاب معها مؤكدًا علي ضرورة تسجيل عمليات الحضور والغياب للطلاب وفقًا للضوابط المحددة من خلال وزارة التربية والتعليم. 
ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ورئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة بالمتابعة الدورية للمدارس بنطاق المحافظة والتأكد من الإلتزام بجداول الصيانة ورفع الكفاءة، والتنبيه على مديرى الإدارات والمدارس بمتابعة سير العمل باليوم الدراسى وإنتظام مواعيد بدء وإنتهاء العمل بكل فترة دراسية على مدار اليوم تفاديا للإزدحام.
كما شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة كرداسة بضرورة المرور الدورى على المدارس ومنع أية تعديات ورفع أية مخلفات أو إشغالات بمحيطهم  فورا لتسهيل عملية دخول وخروج الطلاب.
رافق المحافظ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمهندس هشام زين العابدين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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