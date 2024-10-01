نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطاب من التعليم بمنع تكليف الطلاب بطباعة الأداءات الصيفية والواجبات المنزلية من موقع الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا على جميع مديريات التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية، بشأن طُرق تفعيل وسائل وطرق التعليم والتعلم، وعدم تكليف الطلاب بطباعة الأداءات الصيفية والواجبات المنزلية من موقع الوزراة.

وقالت وزارة التعليم في خطابها الصادر: إيماءً إلى ما تم إقراره بتفعيل العملية التعليمية في المدارس، وذلك عن طريق تفعيل وسائل وطرق التعليم والتعلم، ومن أهمها فعالية تخصيص كشكول للآداءات الصفية والواجبات المنزلية والتقييم الأسبوعي، وبناءا على ذلك قامت الوزارة بإعداد المادة الخاصة بالاداءات التي يكلف بها المعلم الطلاب أثناء الحصة، وكذا الواجب الذي يقوم بآداءه الطلاب في المنزل والتقييمات الأسبوعية.



و أشارت الوزارة، إلى أنه من خلال المتابعات الميدانية للوزارة تبين أن هناك بعض المدارس تقوم بتكليف الطلاب بطباعة الأداءات الصفية والواجبات المنزلية من على موقع الوزارة، وهو ما يفقد الموضوع قيمته التعليمية والتربوية إضافة إلى تحميل الأسر نفقات إضافية غير مبررة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المتابعة من خلال التوجيهات الفنية وادارات المتابعة بالمديريات، بالمتابعة والتأكيد بعدم تكليف الطلاب بطباعة الأداءات الصفية والواجبات المنزلية من موقع الوزارة، واستخدام السبورات والوسائل المتاحة في المدارس، في عرض هذه المواد حتى تحقق الفائدة المرجوة منها خاصة إنها أسئلة ومهام قصيرة يمكن عرضها بالوسائل السابق ذكرها.