نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من التعليم عن تسمم حالات بالمدينة التعليمية بأكتوبر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تعرض 20 شخص لحالة تسمم جماعي بالمدينية التعليمية بأكتوبر، مما نتج عنه حدوث حالة من الرعب وسط أولياء الأمور.

وفي ذات السياق، قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي بأسم وزارة االتربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة اعتادت تنفيذ برامج تدريبية بقاعات المدينة التعليمية للجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن هناك برنامج تدريبي تابع للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يضم 500 شاب وفتاة يتلقون تدريب بأحد قاعات المدينة التعليمية.

وأوضح" زلطة" في تصريحات خاصة، أن المعلومات الأولية التي تلقتها وزارة التربية والتعليم بشأن حالات التسمم بالمدينية التعليمية بأكتوبر، خو أن هناك 15 فتاة تعرضن لأعراض برد وليس تسمم غذائي، وتم نقلهم للمستشفي، لافتا إلى أن وزارة التعليم تتابع الموقف وفي انتظار التقرير النهائي للمستشفي.

وكان قد تلقى اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، مفاده تلقيه بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بالمدينة التعليمية بأكتوبر بوجود حالات تسمم غذائي.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الشيخ زايد العام لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على الأطعمة لفحصها، وتحرر المحضر اللازم.

