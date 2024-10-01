نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وتحذيرات من الشبورة الصباحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، 1 أكتوبر 2024، مشيرة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع بداية الإحساس بالبرودة خلال فترة دوت الخليج وظهور الشبورة المائية صباحًا.

توقعات الطقس اليوم

صباحًا : يسود طقس معتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر.

: يسود طقس معتدل الحرارة في ساعات الصباح الباكر. نهارًا : الطقس حار على معظم المناطق، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة بجنوب الصعيد.

: الطقس حار على معظم المناطق، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة بجنوب الصعيد. ليلًا: تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مما يساهم في زيادة الإحساس بالبرودة، خاصة في المناطق المكشوفة. كما تنشط الرياح مما يساهم في تحسين الشعور باعتدال الأجواء.

توقعات الأمطار

تشير خرائط الطقس إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع امتداد بعض الأمطار الخفيفة إلى مناطق مدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

تحذيرات بخصوص الملاحة البحرية

البحر المتوسط : مضطرب مع سرعة الرياح التي تتراوح بين 50 إلى 70 كم/ساعة وارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 4 متر.

: مضطرب مع سرعة الرياح التي تتراوح بين 50 إلى 70 كم/ساعة وارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 4 متر. البحر الأحمر: الحالة معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر.

حالة الطقس في القاهرة والمدن المختلفة

القاهرة الكبرى : تنتشر الشبورة المائية صباحًا بين الساعة 4 و8 صباحًا، مع نشاط للرياح بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة. تسود أجواء غائمة جزئيًا مع رطوبة نسبية عظمى تصل إلى 80% وصغرى 35%.

: تنتشر الشبورة المائية صباحًا بين الساعة 4 و8 صباحًا، مع نشاط للرياح بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة. تسود أجواء غائمة جزئيًا مع رطوبة نسبية عظمى تصل إلى 80% وصغرى 35%. مدن القناة ووسط وجنوب الوجه البحري : احتمالات لسقوط أمطار خفيفة مع نشاط الرياح وسرعتها تصل إلى 30 كم/ساعة، والرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 40%.

: احتمالات لسقوط أمطار خفيفة مع نشاط الرياح وسرعتها تصل إلى 30 كم/ساعة، والرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 40%. السواحل الشمالية : فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، الرياح تنشط أحيانًا بسرعة تصل إلى 32 كم/ساعة، والرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 50%.

: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، الرياح تنشط أحيانًا بسرعة تصل إلى 32 كم/ساعة، والرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 50%. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : الرياح نشطة بسرعة تصل إلى 36 كم/ساعة مع أجواء مشمسة، والرطوبة النسبية العظمى 60% والصغرى 30%.

: الرياح نشطة بسرعة تصل إلى 36 كم/ساعة مع أجواء مشمسة، والرطوبة النسبية العظمى 60% والصغرى 30%. شمال ووسط الصعيد : الرياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة، مع أجواء مشمسة، والرطوبة النسبية العظمى 60% والصغرى 20%.

: الرياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة، مع أجواء مشمسة، والرطوبة النسبية العظمى 60% والصغرى 20%. جنوب الصعيد: الرياح نشطة أحيانًا بسرعة تصل إلى 30 كم/ساعة، مع أجواء مشمسة، والرطوبة النسبية العظمى 35% والصغرى 15%.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة : 30° / 22°

: 30° / 22° الإسكندرية : 28° / 22°

: 28° / 22° شرم الشيخ : 33° / 25°

: 33° / 25° أسوان : 37° / 24°

: 37° / 24° الأقصر : 36° / 24°

: 36° / 24° مطروح: 26° / 22°

تحذيرات هامة