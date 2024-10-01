رئيس النواب: مصر لن تتهاون مع أى مساس بحقوقها أو أمنها المائى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم، :" لقد سعت مصر خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت - وما زالت - كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، وخير دليل على ذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة" بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام، واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي.

وتابع رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الثاني: "وإذ يؤكد مجلس النواب المصري رفضه البات لتلك السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتى تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب، كما يؤكد على أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له".