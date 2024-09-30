نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث تعزيز أطر التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك لبحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

وفى مستهل اللقاء، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالسفيرة الأمريكية، مشيدًا بقوة العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التى تربط مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، والتعاون البناء والشراكة الفاعلة في كافة القطاعات، لا سيما في مجال التعليم قبل الجامعي.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص مصر على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والإسراع في تنفيذ المشروعات التعليمية ذات الأولوية على أجندة التعاون المشترك.

ومن جهتها، أعربت السفيرة الأمريكية عن سعادتها بهذا اللقاء، مؤكدة على أهمية تعزيز آليات التعاون المثمر مع الوزارة في كافة ملفات التعليم في ضوء استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، مشيدة بما قامت به مصر من جهود متميزة في مجال تطوير التعليم، إذ أن التعليم هو حجر الأساس في الشراكة بين البلدين.

وأشارت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة إلى أن مصر تعد شريكًا لا غنى عنه، معربة عن تطلعها لاستمرار التعاون الثنائى فى العديد من المجالات خاصة التعليم.

وقد شهد اللقاء استعراض الرؤى والمقترحات التى من شأنها أن تُسهم فى دعم العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، فى المجالات ذات الأولوية في ظل الشراكة الاستراتيجية ومن بينها الاستعانة بخبراء ومدربين من الولايات المتحدة الأمريكية لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية.

كما استعرض اللقاء سبل التوسع في النموذج التعليمي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والتي يبلغ عددها 21 مدرسة حتى الآن، حيث إنها تعد من النماذج التعليمية المتميزة في التعليم المصري، لما تمتلكه من مناهج، وآليات تقييم، وأنشطة، فضلًا عن الاهتمام بالنواحي الشخصية للطلاب، ودور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في دعم هذا النموذج بشكل استراتيجي وتوفير فرص ومنح دراسية لخريجي هذه المدارس في الجامعات، وكذلك عمل توأمة بين هذه المدارس وأقرانها في الولايات المتحدة الأمريكية للاطلاع على أفضل النظم والممارسات.

وفي هذا الصدد، أعرب الجانب الأمريكي عن فخره بنموذج مدارس STEM، مشيدًا بطلاب هذه المدارس ونجاحاتهم الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي.

كما تناول اللقاء آليات تعاون الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التعليم الفني من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وفق متطلبات سوق العمل.

وناقش اللقاء أيضا التعاون بين الجانبين في تطوير مناهج العلوم والرياضيات والبرمجة للمرحلة الثانوية، وبرامج تدريب المعلمين في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية، مع التركيز على ضمان جودة المتدربين ونظم التدريب، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالاختبارات الدولية لتقييم الطلاب "بيزا PISA".

وقد حضر اللقاء من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID السيد شون جونز مدير بعثة الوكالة فى مصر، والسيد روبن هاروتونيان الوزير المفوض للشؤون الإعلامية والثقافية بالسفارة الأمريكية لدى القاهرة، والسيدة ماريسول بيريز مدير التعليم والشراكة بالوكالة.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، وشيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين STEM.