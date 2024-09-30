نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش معرض الكتاب.. نقابة الصحفيين تحتفي برموز الصحافة المصرية والعربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفي نقابة الصحفيين غدًا برمزين من رموز الصحافة المصرية والعربية، وذلك من خلال الفاعليات التي تنظمها اللجنة الثقافية والفنية ضمن فاعليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عرض الفيلم الوثائقي "التابعي.. أمير الصحافة"، من إنتاج القناة الوثائقية، ويشارك في الندوة بلال مؤمن كاتب الفيلم، ومجموعة من صناع الفيلم وأبطاله، ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة "آخر ساعة" السابق، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع، والدعوة عامة.

كما تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، محاضرة عن "تجربة محمود عوض بين السياسة والفن والصحافة"، ويلقي المحاضرة الكاتب الصحفي عبد الله السناوي؛ حيث تتناول المحاضرة عدة محاور، وهي:

-تجربة: "محمود عوض في الصحافة من صحيفة أخبار اليوم إلى صحيفة الأحرار".

— تجربة: الكتابة السياسية في الصحافة العربية، وبرنامجه السياسي الشهير في الإذاعة المصرية بعد نكسة 67، وكيف هز هذا البرنامج الإعلام الإسرائيلي!.

— تجربة: قربه من سيدة الغناء العربي، وعبد الحليم حافظ، وعبد الوهاب.

يقدم المحاضرة الكاتب الصحفي خيري حسن، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر الساعة السادسة مساءً بالقاعة المستديرة "أمين الرافعي" في الدور الثالث، والدعوة عامة.