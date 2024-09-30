نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي يلتقي طلاب الأكاديمية العسكرية ويجرى حوارا مفتوحا معهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مع عدد من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية الذين أنهوا دراستهم بها، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وقادة الأكاديمية العسكرية المصرية.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الأكاديمية العسكرية المصرية لتخريج دفعات جديدة من طلابها لعام 2024، وفى ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على المتابعة المستمرة لمستويات التأهيل الفكرى والثقافى للطلاب،



ودار حوار مفتوح أجاب فيه الرئيس على استفسارات الطلاب بشأن مختلف الأوضاع المحلية والدولية.