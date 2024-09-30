وزير الكهرباء: تحصيل 1.2 مليار جنيه من مستحقات سرقات التيار في شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود توفير المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء، بحضور عدد من الوزراء، بمن فيهم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت.

تحصيل مستحقات سرقات الكهرباء

أوضح وزير الكهرباء أنه تم تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه، خلال شهر ونصف من مستحقات نتيجة التعامل مع ملف سرقات التيار الكهربائي، وذلك من خلال تحرير محاضر وتطبيق الغرامات على المخالفين.

وأكد استمرار الجهود لمكافحة هذه الظاهرة السلبية، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات الكودية للمنشآت المختلفة.

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وتطرق الوزير إلى تقدم العمل في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين البلدين في تسريع تنفيذ المشروع.

التعاون الدولي في مجال الطاقة

كما استعرض نتائج زيارته إلى موسكو ومشاركته في اجتماعات وزراء الطاقة لدول البريكس»، إذ ناقش مع المسؤولين الروس تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وتابع مع شركة روساتوم» مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

زيادة إنتاج المواد البترولية

من جانبه، أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، على الجهود المبذولة لزيادة إنتاج المواد البترولية، مشيرًا إلى لقاءات مع مسؤولي شركات عالمية بهدف تعزيز الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف.