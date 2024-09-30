الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا/ الثلاثاء/طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرىالقاهرة 30 22العاصمة الإدارية 30 216 أكتوبر 29 21بنها 29 22 دمنهور 28 21 وادي النطرون 30 22كفر الشيخ 28 21المنصورة 30 22 الزقازيق 31 22 شبين الكوم 29 21 طنطا 29 21 دمياط 28 22 بورسعيد 29 22 الاسماعيلية 31 22السويس 31 22 العريش 28 22 رفح 28 21 رأس سدر 32 22 نخل 29 15 كاترين 28 13 الطور 32 24 طابا 31 23 شرم الشيخ 33 25 الإسكندرية 28 22 العلمين 27 21 مطروح 26 22 السلوم 27 20 سيوة 30 21 رأس غارب 33 25 الغردقة 33 24 سفاجا 33 25 مرسى علم 34 25 شلاتين 33 25 حلايب 30 27 أبو رماد 31 26 رأس حدربة 30 27 الفيوم 31 21 بني سويف 31 20 المنيا 32 20 أسيوط 33 21 سوهاج 34 22 قنا 36 23 الأقصر 36 24 أسوان 37 24 الوادي الجديد 35 22 أبوسمبل 36 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرىمكة المكرمة 41 27 المدينة المنورة 40 24 الرياض 41 27 المنامة 37 30 أبوظبي 38 30 الدوحة 37 30 الكويت 38 27 دمشق 28 15 بيروت 28 24 عمان 25 16 القدس 24 17 غزة 28 24 بغداد 40 24 مسقط 32 28 صنعاء 27 13 الخرطوم 38 28 طرابلس 27 19 تونس 32 20 الجزائر 26 19 الرباط 28 16 نواكشوط 40 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرىأنقرة 20 10 إسطنبول 19 14 إسلام آباد 34 20 نيودلهي 37 25 جاكرتا 34 24 بكين 19 8 كوالالمبور 32 25 طوكيو 26 22 أثينا 26 15 روما 25 15 باريس 18 11 مدريد 27 14 برلين 15 9 لندن 16 12مونتريال 22 13موسكو 16 9 نيويورك 21 15 واشنطن 22 16أديس أبابا 22 12