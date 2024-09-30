نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي من العام القادم وتغيير منهج الفيزياء والكيمياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات للدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بشأن إلغاء مادة الأحياء للصف الثاني الثانوي من العام القادم لتكون مادة تخصص للصف الثالث الثانوي فقط، بالإضافة إلى تغييير منهج الفيزياء والكيمياء للصف الثاني الثانوي للعام القادم 2025/2026.



كما تداول رواد السوشيال ميديا أيضًا بتغير منهج الأحياء للصف الثالث الثانوي للعام بعد القادم 2026/2027، ومنهج العلوم المتكاملة سيتم تعديله كل عام في ضوء التحديات الجديدة وخرائط وضع المناهج العالمية.

وفي ذات السياق، نفى مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ماتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات للدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، مؤكدًا أن هذه المتداول غير صحيح والصورة المتداولة بتجميعة التصريحات غير صحيحة.

وأوضح المصدر بأن الأليات المعلنة لإعادة هيكلة المرحلة الثانوية منذ اليوم الأول كما هي دون تغيير، مؤكدًا لم تصدر أي تصريحات اللدكتور أكرم حسن بهذا الشأن.

