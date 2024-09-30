نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش معرض كتاب “الصحفيين”.. مناقشة رواية "بشار وبندقة.. نظرة المجتمع لذوي الهمم" الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة رواية "بشار وبندقة.. نظرة المجتمع لذوي الهمم"،للكاتبان إسلام أحمد وسهيلة محمد، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

ويشارك في الندوة الكاتب والمنتج السينمائي هشام سليمان، صاحب مبادرة "النشر الشبابي الأول"، والدكتورة شيرين كمال صاحبة مبادرة "بنعيشها بسعادة"، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر الساعة الثالثة عصرًا بقاعة طه حسين، في الدور الرابع.