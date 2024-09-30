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على هامش معرض كتاب “الصحفيين”.. مناقشة رواية "بشار وبندقة.. نظرة المجتمع لذوي الهمم" الثلاثاء

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة رواية "بشار وبندقة.. نظرة المجتمع لذوي الهمم"،للكاتبان إسلام أحمد وسهيلة محمد، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

ويشارك في الندوة الكاتب والمنتج السينمائي هشام سليمان، صاحب مبادرة "النشر الشبابي الأول"، والدكتورة شيرين كمال صاحبة مبادرة "بنعيشها بسعادة"، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر الساعة الثالثة عصرًا بقاعة طه حسين، في الدور الرابع.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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