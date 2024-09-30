نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش معرض كتاب “الصحفيين”.. عرض الفيلم الوثائقي "التابعي.. أمير الصحافة" الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، عرض الفيلم الوثائقي "التابعي.. أمير الصحافة"، من إنتاج القناة الوثائقية، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، ويشارك في الندوة بلال مؤمن كاتب الفيلم، ومجموعة من صناع الفيلم وأبطاله.

ويدير الندوة الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة "آخر ساعة" السابق، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع، والدعوة عامة.