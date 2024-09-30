نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على هامش معرض كتاب “الصحفيين”.. محاضرة عن "تجربة محمود عوض بين السياسة والفن والصحافة" الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، محاضرة عن "تجربة محمود عوض بين السياسة والفن والصحافة"، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، ويلقي المحاضرة الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، حيث تتناول المحاضرة عدة محاور، وهي:

-تجربة: "محمود عوض في الصحافة من صحيفة أخبار اليوم إلى صحيفة الأحرار".

تجربة: الكتابة السياسية في الصحافة العربية، وبرنامجه السياسي الشهير في الإذاعة المصرية بعد نكسة 67، وكيف هز هذا البرنامج الإعلام الإسرائيلى!.

تجربة: قربه من سيدة الغناء العربي، وعبد الحليم حافظ، وعبدالوهاب.

يقدم المحاضرة الكاتب الصحفي خيري حسن، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر الساعة السادسة مساءً بالقاعة المستديرة "أمين الرافعي" في الدور الثالث، والدعوة عامة.