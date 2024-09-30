نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي 2025 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقررات امتحان شهر أكتوبر بالفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي الحالي 2024/2025.
ونستعرض خلال تلك التقرير، مقررات امتحان شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي 2025 كالأتي:
1-اللغة العربية
-النصوص: نصائح غالية، عهد الطفولة، من أجل مصر
-القراءة: كبرياء طفل، لو أنني ضابط شرطة
-النحو:الإعراب والبناء، المعرب والمبني من الأسماء، المعرب والمبني من الأفعال، العطف
- القصة: الفصل الأول والثاني
2-اللغة الإنجليزية
-الوحدة الأولى والثانية، والوحدة الثالثة" من الدرس الأول إلى الرابع".
3-الرياضيات
-الجبر" الوحدة الأولى حتى درس العمليات على الاعداد الحقيقية
-الهندسة: الوحدة الرابعة حتى درس نتائج على نظريات المثلث المتساوي الساقين
4-العلوم
الوحدة الأولى " الدرس الأول والثاني والثالث"
5-الدراسات الاجتماعية
-الجغرافيا: الوحدة الأولى" الدرس الأول والثاني والثالث"
-التاريخ: الوحدة الثالثة" الدرس الأول والثاني"
6-الدين الإسلامي
-درس من أحكام التجويد
-سورة الفرقان من" 1لـ10"
-سورة الأنعام من" 1 لـ 31"
-درس مفهوم الدين
-درس التوحيد أساس الحرية
-الفصل الأول من القصة