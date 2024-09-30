وزيرة البيئة: مصر كان لها دور كبير في الملف محليًا وإقليميًا ودوليًا

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر كان لها دور كبير ملف البيئة، محليًا، وإقليميًا، ودوليًا، خاصةً منذ عام 2015، ولعبت دورًا قويًا في التفاوض على قضايا المناخ عالميًا، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أولى اهتمامًا كبيرًا للملف، وسعى لقيادة مصر هذا الملف عالميًا.

وأضافت خلال صالون عقدته نقابة الصحفيين، اليوم، حول تناول القضايا البيئية في الصحافة، أن الملف شهد تحولًا كبيرًا عندما حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي أول مؤتمر للتنوّع البيولوچي استضافته مصر، ما رفع من طموح العمل البيئي على مستوى القارة والعالم، ولأول مرة أصبح هذا الملف على أجندة الدولة والحكومة.

وتابع: "مصر قادت عملية المناخ بطريقة مختلفة منذ عام 2015، وعملت على تسهيل التمويل على مستوى قضايا المناخ عالميًا، ومنذ عام 2019 على المستوى الوزاري، تسعى مصر للتمويل لصالح الدول النامية في قضايا المناخ، وعملت مع وزراء ألمانيا، والسويد، وهولندا، ومؤخرًا أستراليا، بخصوص COP 29، الوزارة موجودة طوال العمل للعمل على هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية".