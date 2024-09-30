نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام كامل: البيئة ليست قضية نخبوية ولكنها مجتمعية تمس المجتمع كله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير "جريدة فيتو"، في الحلقة النقاشية التي عقدتها نقابة الصحفيين، اليوم، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في حضور خالد البلشي نقيب الصحفيين.

ووجّه عصام كامل الشكر، لنقيب الصحفيين خالد البلشي، على البدء في عمل جسور للتواصل مع الوزارات والجهات الرسمية في الدولة، موجهًا الشكر أيضًا للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الحضور الدائم بنقابة الصحفيين، والاشتباك المستمر مع الموضوعات الصحفية التي تخص ملف البيئة في مصر.

وقال "كامل" إن الاشتباك المجتمعي في القضايا البيئية، هو أمر شديد الأهمية، والوصول إلى أن البيئة ليست قضية نخبوية، ولكنها قضية اجتماعية تخص وتمس المجتمع كله.

وأضاف أننا عاصرنا فترة في تاريخ جهاز شؤون البيئة، كان لدينا صفحات متخصصة في كل الصحافة المصرية، قومية وحزبية وخاصة، مهتمة في ملف البيئة، وكانت تستقي معلوماتها من الشارع المصري، وكانت في تواصل مستمر مع المواطنين/ات، وتعمل على خلق وعي عام مجتمعي بأهمية قضايا البيئة، وكيفية الانسجام مع تلك القضايا، وكيف تنعكس على حياتك.

وتابع: "شهدنا اليوم غياب كبير لقضايا البيئة في المؤسسات الصحفية المختلفة، ولا نعلم هذا الغياب من المؤسسة أو الوزارة".

وأكد "كامل" ضرورة أن يكون لنا مجموعة من المشروعات، لتحقيق الاشتباك البيئي مع المجتمع، مثل مقترح "السجل النباتي"، وهو المقترح الذي تحقق في العديد من الدول الأوروبية، من خلاله يقوم كل مواطن بزرع شجرة تُسجّل في الوزارة، وتُكتب باسم زارعها، ما يعمل على تشجيع المواطنين/ات، خاصةً الأطفال على زراعة الأشجار ورعايتها.

واستكمل قائلًا: "برلين في ألمانيا تستقبل سنويًا 12 مليون سائح لزيارة شجرة، وهي الأقدم في تلك الدولة، ما يعني أننا قادرون/ات على استقطاب السياحة والمشروعات عن طريق ملف البيئة فقط".

وتسائل "كامل" عن الزحف العُمراني على محميّة الغابة المتحجرة بمحافظة القاهرة، خاصةً بعد إزالة السور الخارجي للمحميّة، قائلًا: "كيف لدولة تعيش على 7% فقط من مساحتها، ألا تجد أراضي جديدة، ويزحف العُمران على أرض محميّة طبيعية مهمة مثل الغابة المتحجرة؟".

ووجّه الكاتب الصحفي عصام كامل سؤالًا لوزيرة البيئة، عن كيفية القبض على مجموعة من الشباب حاولوا إنشاء مصنع لإعادة تدوير المخلّفات؟ بدلًا من بحث كيفية مساعدتهم، وإصدار تراخيص للمصنع، وتشجيعهم على العمل في هذا الملف.