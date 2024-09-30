نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولياء أمور مصر" يرصد المشاكل التي واجهت الطلاب منذ بداية العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنها تلقت عدة شكاوي من أولياء الأمور في جروب حوار مجتمعي في التعليم، عبر تطبيق" الواتس آب"، عن وجود عجز في المعلمين في مدارسهم مما يجعل اليوم الدراسي بلا أي استفادة.

وطالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ايجاد آليات سريعة لحل مشكلة عجز عدد المعلمين حتي يستفيد الطلاب من اليوم الدراسي ويكون هناك تأهيل للمعلم أيضا.

وأضافت" الحزاوي": كما نرجو توفير تأمينات مناسبة في المدارس في الفترة المسائية خاصًة في الأماكن الغير آمنة حفاظا على الطلاب وتخفيف الضغوط النفسية على أولياء الأمور خوفا على أولادهم ووضع خطة لدخول طلاب الفترة الثانية في مدارس ذات الفترتين حتى لا يتكرر ما نشاهده من مشاهد التزاحم والتدافع.

وتابعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: كما أن هناك شكاوي من كم المطلوب من التقييمات اليومية والأسبوعية التي تشكل ضغط كبير على الطالب وولي الأمر فضلا أن وقت الحصة قليل لا يكفي للشرح في وسط ما هو مطلوب من المعلم تأديته من أعما.

واختتمت" الحزاوي": نرجو من الوزارة توفير خط ساخن للتسهيل على أولياء الأمور الابلاغ عن الشكاوي ومتابعتها كما نرجو من أولياء الأمور في مدارس ذات الفترتين عدم التزاحم أمام مدارس ابنائهم لتسهيل اجراءات دخول وخروج الأبناء من المدرسة.

