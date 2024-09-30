هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الكرنك الدولي.. وإجراء 20 عملية زراعة قوقعة لأطفال الصعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الكرنك الدولي التابع للهيئة، في إجراء 20 عملية زراعة قوقعة لأطفال صعيد مصر، وقد حققت هذه العمليات نجاحًا بنسبة 100%، مما يبرز التميز في الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمستشفيات الهيئة في الأقصر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: "إن هذا الإنجاز يعد تجسيدًا لرؤيتنا في تقديم رعاية صحية متكاملة وعالية الجودة للأطفال في صعيد مصر. نحن فخورون بنجاح عمليات زراعة القوقعة التي تمت بمستشفى الكرنك الدولي، حيث إن تحقيق نسبة نجاح 100% يؤكد التميز والاحترافية لدى فريقنا الطبي."

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن ملتزمون بتعزيز وتطوير خدمات الرعاية الصحية في جميع محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسنعمل على توفير كل ما يلزم لتلبية احتياجات المرضى. مؤكدًا أن تقنيات زراعة القوقعة التي تم استخدامها تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال."

وتابع السبكي: "هذا النجاح يفتح آفاقًا جديدة لتحسين جودة حياة الأطفال الذين يعانون من فقدان السمع، مما يسهم في دمجهم بشكل أكبر في المجتمع. إن زراعة القوقعة تعتبر واحدة من أهم الخطوات لتحسين جودة حياتهم، ونعتز بالدور الذي يلعبه مستشفى الكرنك الدولي في تحقيق ذلك."

وأعرب الدكتور أحمد البرعي، رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، عن فخره بما حققته مستشفى الكرنك الدولي من إنجازات. وأكد أن الهيئة تعمل باستمرار على تعزيز قدراتها في تقديم خدمات طبية متخصصة، مشددًا على ضرورة دعم وتعزيز مثل هذه المبادرات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين في الصعيد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن العمليات تمت تحت إشراف فريق طبي متخصص، حيث تم توفير أفضل الإمكانيات الطبية والتقنيات الحديثة. وضم فريق العمل الطبي: الدكتور أحمد عبدالخالق رضوان، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات زراعة القوقعة بجامعة القاهرة، والدكتور بولا حسني شوقى، أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الكرنك الدولي، وتحت إشراف الدكتور بولس بشارة، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور بوليت يوحنا، طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة بالمستشفى، بالإضافة إلى المهندسين من الشركات الطبية المتخصصة في أجهزة القوقعة المهندس بسام الشافعي، والمهندس محمد أبو رية.

وأضافت الهيئة، أن فريق التخدير ضم: الدكتور أحمد إسماعيل، استشاري التخدير بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور عماد حسن كامل، استشاري التخدير، والدكتور محمد عبدالرحمن، استشاري التخدير، والدكتور محمود عبدالحارث، أخصائي التخدير، كما ضم فريق التمريض: هبة مصطفى، عبدالله أحمد، مؤمن محمد، ثروت سعد، يحيى أبو القاسم، مصطفى سيد، صبري عبدالفتاح، إبراهيم ميخائيل، وأحمد حساني، منسق حالات القوقعة.