وزارة الرى: رفع كفاءة وصيانة المعدات وتدريب العاملين لزيادة قدرة القابضة للري

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 09:32 صباحاً - عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس الجمعية، اجتماعًا بحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وتم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للرى و الصرف عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٣ ، والتصديق علي القوائم المالية المستقلة والمجمعة للشركة القابضة للرى والصرف عن نفس العام المالى .

كما تم خلال الإجتماع استعراض ما تحقق من تحسن فى أحوال الشركة القابضة للرى والصرف خلال الفترة الماضية مع تنفيذ عده إجراءات إصلاحية أدت لحدوث نقلة نوعية ، تمثلت في الحصول على عمليات جديدة خلال الفترة الماضية بقيمة تجاوزت ٦٠٠ مليون جنيه مما أدى لتوفير سيولة مالية ساعدت في تحسين وضع الشركات، و تكثيف أعمال التشغيل الذاتى بالشركات في كافة المشروعات حيث زادت المساهمة بما يقارب من ( ٥٠ - ٦٠%) من قيمة المشروعات ، بالتزامن مع السعى لاستغلال أصول الشركات من أراضي وعقارات وتوثيق العديد من الأصول وإتخاذ إجراءات تنفيذية لعمل مزايدات لتحقيق أعلى عائد ، والبدء فى رفع كفاءة المعدات وإجراء الصيانة الدورية وخاصة الشفاطات الموجودة بشركة الكراكات المصرية والتي يرجع عمرها إلى أكثر من ٤٠ عام مما ساهم في إنجاز أعمال تكريك البحيرة الغربية بمدينة العلمين الجديدة على مساحة تتعدى ۷۰ فدان وبمكعب تكريك تجاوز ٧ مليون متر مكعب ، كما تتواصل أعمال التدريب التحويلى بالشركات للإستفادة بما هو متاح من عمالة حالية في توفير الإحتياجات الفعلية من سائقى معدات وعمال الصيانة وخلافة .

ونتيجة لهذه المجهودات تمكنت الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال الفترة الماضية من سداد ما تجاوز ۱۱۲ مليون جنيه من المديونية المتراكمة والوفاء بالتزمات شهرية بقيمة ١٠ مليون جنية مرتبات وخلافه .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة فى تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها ، وذلك من خلال دراسة إحتياجات السوق المحلى والخارجى ، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات.

كما أكد على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات التابعة للشركة ، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة ، لزيادة قدرة الشركة على المشاركة فى المشروعات الكبرى والتقدم للمناقصات المختلفة .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول ، سواء مراقبى الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الدعم المقدم منهم، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها ، مطالباً ببذل المزيد من الجهد للإستمرار فى تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة وأيضا إستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة إستثمارية للشركة .