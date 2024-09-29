تقارير مغربية.. إلغاء دوري السوبر الأفريقي هذا الموسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 29 سبتمبر 2024 10:33 مساءً - أفادت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" استقر على إلغاء بطولة دوري السوبر الإفريقي للموسم الجديد، حيث قالت صحيفة "شوف سبورت" المغربية عبر حسابها بموقع فيس بوك: "رسميًا.. إلغاء السوبر ليج الإفريقي هذا الموسم".

وسبق أن شارك النادي الأهلي في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي، إلا أنه لم يحالفه الحظ فى التتويج باللقب بعد الخسارة أمام صن داونز بهدف في مباراة الذهاب والتعادل إيابًا بالقاهرة.

وشارك في النسخة الماضية من بطولة دوري السوبر الأفريقي ثماني فرق هي: "الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي والترجي وإنيمبا والوداد، حيث أقيمت البطولة بنظام الإقصائيات ومن مباراتين ذهاب وإياب".

وتُوج نادي صن داونز الجنوب أفريقي بلقب النسخة الأولى على حساب الوداد المغربي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما، وشهدت 5 أهداف وندية كبير بين الناديين.