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أحمد جودة - القاهرة - عقدت إدارة الوعي الأثري في منطقة آثار الفيوم اليوم ندوة وورشة عمل بعنوان «عن الرياضة في مصر القديمة» والتي تحدث فيها الدكتور عاصم موسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم عن أهمية المبادرة وأن انطلاق مثل هذه المبادرات الرئاسية وتنفيذها تترك أثرا طيبا وعملا واقعيا على الأرض وتلقى دعما وقبولا ويستفيد منها جموع المواطنين.

«الرياضة في مصر القديمة»... ندوة لرفع الوعي الأثري لدى الطلاب في الفيوم

ومن ناحيتها أوضحت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري بتوضيح أهمية برامج الوعي الأثري التي تساهم بشكل كبير في تنمية الحركة السياحية التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي وبناء وعي الشباب بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر والمواقع الأثرية والتراثية وتعزيز الهوية الوطنية ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر

فيما شرحت ميرفت عازر مفتش آثار بإدارة الوعي الأثري بشرح الرياضة في مصر القديمة وأن هناك العديد من الألعاب الرياضية التي تمارس اليوم، كانت تُلعب أيضًا خلال العصور المصرية القديمة، ويظهر ذلك من خلال العديد من الرسوم التوضيحية على جدران المقابر والآثار مثل الوثب الطويل والمصارعة ورفع الأثقال والتجديف والسباحة والرماية وألعاب القوى وصيد الأسماك وغيرها

وشهدت الفعالية حضورًا مميزًا من طلاب وطالبات مركز شباب المحافظة وعبروا عن شغفهم بالاطلاع على التراث المصري والتعلم عن الحضارة التي تعد من أقدم حضارات العالم.

وشارك بالندوة الاستاذ توبة امين مدير مركز شباب المحافظة والأستاذة ايفت اميل والأستاذة هدى محمد مفتشات بإدارة الوعي الأثرى